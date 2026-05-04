Foto: Guardia Civil.

Foto: Guardia Civil.

Sucesos

Pillan a un joven de 21 años conduciendo a más del doble de lo permitido en una carretera de Albacete: iba a 185 km/h

El varón se enfrenta a un presunto delito contra la seguridad vial.

Más información: Pillan a un conductor circulando a 119 Km/h por una vía limitada a 30 en Azuqueca de Henares

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La Guardia Civil de Albacete ha investigado al conductor de un turismo de 21 años por circular a 185 km/h por la N-430, una carretera convencional limitada a 90.

Los agentes han pillado al conductor con motivo de la campaña de la Dirección General de Tráfico (DGT) de control de velocidad desarrollada entre los días 13 y 19 de abril.

El varón se enfrenta ahora a un presunto delito contra la seguridad vial. Por ello, la Benemérita ha instruido las correspondientes diligencias, que fueron remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Albacete capital.

Imagen del radar. Foto: Policía Local de Azuqueca.

Los hechos descritos podrían ser castigados, según establece el artículo 379.1 del Código Penal, con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses, o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días.

En cualquier caso, se le privaría del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a un año y hasta cuatro años.