Pillan a un joven de 21 años conduciendo a más del doble de lo permitido en una carretera de Albacete: iba a 185 km/h

La Guardia Civil de Albacete ha investigado al conductor de un turismo de 21 años por circular a 185 km/h por la N-430, una carretera convencional limitada a 90.

Los agentes han pillado al conductor con motivo de la campaña de la Dirección General de Tráfico (DGT) de control de velocidad desarrollada entre los días 13 y 19 de abril.

El varón se enfrenta ahora a un presunto delito contra la seguridad vial. Por ello, la Benemérita ha instruido las correspondientes diligencias, que fueron remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Albacete capital.

Los hechos descritos podrían ser castigados, según establece el artículo 379.1 del Código Penal, con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses, o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días.

En cualquier caso, se le privaría del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a un año y hasta cuatro años.