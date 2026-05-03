Apuñalan a un hombre de 28 años en una reyerta en plena calle de Albacete: ha sido evacuado en estado grave

Calle Blasco de Garay de Albacete, lugar donde se ha producido la reyerta. Google

Un hombre de 28 años ha sido evacuado al Hospital de Albacete en estado grave después de ser apuñalado en una reyerta que ha ocurrido a primera hora de la mañana en plena calle de Albacete.

Este suceso ha tenido lugar sobre las 8:00 horas en la calle Blasco de Garay, han informado desde el servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha a EL ESPAÑOL.

Estas mismas fuentes han indicado que el herido padecía una herida por arma blanca en el tórax por la que ha sido tratado por una UVI móvil en el lugar de los hechos y que posteriormente le ha trasladado al hospital de la ciudad.

Hasta el lugar también han acudido agentes de Policía Local y Policía Nacional que han abierto una investigación para esclarecer los detalles en los que se ha producido esta agresión.

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