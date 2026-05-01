Siete personas heridas en la colisión múltiple de cuatro vehículos en la A-4 a su paso por Almuradiel (Ciudad Real)

Siete personas han resultado heridas en un accidente de tráfico en el que han chocado cuatro vehículos en la A-4, a su paso por el término municipal de Almuradiel (Ciudad Real).

Se trata de unhombre de 27 años y una mujer de 37, que han tenido que ser trasladados en UVI al Hospital de Valdepeñas (Ciudad Real); y tres mujeres de 27, 28 y 29 y dos hombres de 29 y 30, trasladados en ambulancia al mismo centro.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 21.27 horas de la noche de este jueves, en el kilómetro 232 de la citada vía, en sentido Andalucía.

Hasta el lugar también se han trasladado agentes de la Guardia Civil y bomberos de Valdepeñas.