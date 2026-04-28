Desmantelan un macrocultivo de marihuana con 1.200 plantas en tres viviendas de Ajofrín: hay siete detenidos

Agentes de la Guardia Civil han desmantelado una plantación de marihuana que acogía un total de 1.200 plantas de cannabis en tres viviendas que estaban interconectadas en Ajofrín (Toledo). En la operación han sido detenidas un total de siete personas.

La investigación, llevada a cabo por los agentes del puesto de Ajofrín en colaboración con los de Sonseca, se inició cuando se detectaron indicios de una posible plantación indoor en varias viviendas de la localidad. Una vez recabados los datos necesarios, se llevaron a cabo dos entradas y registros de manera simultánea en dos viviendas adyacentes y una tercera entrada en una vivienda próxima, según ha informado la Benemérita.

Una vez dentro, pudieron comprobar que varias de las estancias de las viviendas habían sido acondicionadas para el cultivo y elaboración de sustancias estupefacientes.

En el registro se incautaron unas 1200 plantas de cannabis sativa en avanzado estado de floración, cogollos secos preparados para su distribución y venta, así como los efectos necesarios para la elaboración y mantenimiento del cultivo.

Armas intervenidas

También se han incautado seis armas blancas, tres bastones estoque, un puño americano, un nunchaku, once cartuchos del calibre 28 y 2550 euros en efectivo.

Los investigadores comprobaron que las tres viviendas tenían conexión entre sí y que las siete personas detenidas pertenecían a la misma organización criminal. Además, todos ellos poseían antecedentes por hechos similares.

Los detenidos se enfrentan a presuntos delitos de organización criminal, tres delitos de cultivo y elaboración de sustancias estupefacientes, tres delitos de defraudación de fluido eléctrico y otros tres delitos de defraudación de agua.

En la fase de explotación de la operación participaron unidades del GRS de Valdemoro, Seprona, equipo Pegaso de la Comandancia de Toledo, equipo Roca de Mora y patrullas de seguridad ciudadana de la compañía de Mora.