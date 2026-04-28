Buscan a Raúl, un menor de 17 años desaparecido en Ciudad Real capital desde el 21 de abril

El Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) ha informado a través de sus redes sociales de la búsqueda de Raúl, un menor de 17 años desaparecido en Ciudad Real capital.

La alerta se ha emitido este martes después de que se le perdiera la pista el pasado martes 21 de abril en la ciudad.

El organismo que coordina el Ministerio del Interior ha publicado una fotografía y ha detallado sus características físicas con el objetivo de buscar colaboración ciudadana.

⚠️ 𝘼𝙇𝙀𝙍𝙏𝘼⚠️

🚹MENOR DESAPARECIDO

Edad 1⃣7⃣ años

🧐visto por última vez #CiudadReal

🔄 RT para ayudar a encontrarlo

Si lo has visto o tienes pistas 📩https://t.co/UyH0IpXnfe

📞091 @policia

☎️116000 ANAR

🔗 Canal oficial @cndes_oficial#menordesaparecido pic.twitter.com/Ocb6gQvEHa — CNDES (@cndes_oficial) April 28, 2026

Según ha indicado, el joven mide 1,75 metros y es de complexión delgada, con un peso de unos 55 kilos. Además, es rubio con los ojos azules. La última vez que se le vio vestía un conjunto de camiseta y pantalón de color gris.

Desde el CNDES instan a quien pueda tener información sobre esta persona a ponerse en contacto con la Policía Nacional a través del teléfono 091.