Heridos dos hombres de 45 años al caer un árbol encima de un coche en Argés (Toledo)

Dos hombres de 45 años han resultado heridos al caer un árbol encima del vehículo en el que se encontraban en la calle Soria de Argés (Toledo).

Uno de ellos ha quedado atrapado en el interior del coche, por lo que ha tenido que ser desencarcelado por los bomberos del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamentos de Toledo.

Acto seguido, ambos han sido trasladados hasta el Hospital Universitario de la capital de provincia, uno de ellos en ambulancia y el otro en UVI.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 13.11 horas de este lunes.

Hasta el lugar también han acudido agentes de la Guardia Civil y el alcalde del municipio, Jesús Guerrero.