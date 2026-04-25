Localizan una nave con 200.000 euros en mercancía robada en Ontígola (Toledo): hay dos detenidos

La Guardia Civil ha interceptado una nave industrial en Ontígola (Toledo) que era utilizada por dos hombres -que han sido detenidos- para esconder la mercancía que robaban de remolques de camiones. En el lugar se han aprehendido electrodomésticos y productos valorados en 200.000 euros.

La mercancía robada procedía de tres robos en las provincias de Madrid y Valencia. En total, sustrajeron tres palés de latas de conservas procedentes de un establecimiento comercial de Valdemoro, 16 palés de productos dulces en el puerto de Valencia y diversos electrodomésticos sustraídos en la provincia de Valencia, entre ellos 106 hornos de cocina, dos frigoríficos, 15 placas de cocción, cuatro microondas y una campana extractora.

El modus operandi de los ladrones siempre era el mismo. Localizaban camiones que transportaban mercancía de su interés y, posteriormente, desenganchaban el semirremolque del camión y lo enganchaban a uno que habían alquilado previamente para conducir la carga hasta una nave industrial del polígono Los Albardiales de Ontígola.

Allí, descargaban la mercancía sustraída en una nave industrial donde permanecía almacenada durante varios días antes de su venta en el mercado negro.

La operación explotó cuando el pasado lunes 20 de abril, en el marco de un dispositivo relacionado con las actuaciones incluidas en el plan CERES 2.0, los agentes localizaron diversa mercancía sustraída en el interior de una nave del polígono industrial de Ontígola.

En ese momento establecieron un dispositivo de vigilancia sobre el inmueble. A la llegada de los agentes, las personas que se encontraban en el interior emprendieron la huida hasta que fueron localizados escondidos en una nave colindante.

Como resultado de la operación, fueron intervenidos un camión de alquiler, un toro mecánico empleado para cargar la mercancía y efectos que superan los 200.000 euros de valor que ya han sido devueltos a sus legítimos propietarios.

Los dos detenidos, que se enfrentan a tres delitos de robos con fuerza, contaban con antecedentes por delitos contra el patrimonio.