Herido grave un hombre de 31 años al ser agredido con un arma blanca durante una reyerta en Guadalajara

Un hombre de 31 años ha resultado herido por arma blanca durante una reyerta entre varias personas registrada en plena calle de Guadalajara. El afectado ha sido evacuado al hospital de la ciudad con pronóstico grave.

Según ha informado el servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el suceso ha tenido lugar sobre las 2:30 horas en la calle Ávila.

El aviso describía una riña tumultuaria en la que un hombre había recibido una agresión por arma blanca.

Hasta el lugar fue desplazada una UVI móvil que se encargó de realizar el traslado del herido, en estado grave, hasta el Hospital General Universitario de Guadalajara.

En el operativo también han participado agentes de Policía Local y Policía Nacional que se han encargado de abrir una investigación para dilucidar estos hechos.