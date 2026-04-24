Desmantelan en dos pueblos de Toledo una banda liderada por un histórico alunicero: se les imputan 21 robos en domicilios

Tres personas han sido detenidas en Yuncos y Ugena (Toledo) acusadas de formar parte de un grupo criminal especializado en la comisión de robos. A la banda, liderada por un histórico alunicero, se le imputan 21 robos con fuerza en las provincias de Madrid, Toledo y Guadalajara.

La operación 'Hábitat Junco' arrancó el pasado mes de febrero, cuando la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid detectó varios asaltos en domicilios situados en la zona suroeste de la comunidad.

De las primeras inspecciones, los investigadores pudieron determinar que los autores seleccionaban viviendas unifamiliares, generalmente aisladas, a las que accedían saltando las vallas perimetrales y, tras forzar ventanas o puertas correderas, entraban en el interior del inmueble para sustraer efectos de valor como joyas, relojes o bolsos de primeras marcas, así como dinero en efectivo.

El avance de la investigación permitió constatar la existencia de este grupo conformado por tres personas que actuaba con gran intensidad, llegando a cometer hasta cuatro robos en la misma tarde/noche.

Vehículos robados

La banda actuaba con un modus operandi muy definido. El grupo robaba vehículos de alta gama a los que cambiaban las placas de matrícula y que posteriormente eran utilizados para realizar el reconocimiento de las zonas y perpetrar los robos.

Los coches, una vez utilizados, eran abandonados y quemados en descampados para borrar cualquier huella que permitiera identificarlos

Hasta el momento, la Guardia Civil ha esclarecido un total de 21 robos en los municipios madrileños de Cubas de la Sagra, Batres, Torrejón de Velasco, Serranillos del Valle, Griñón, El Álamo, Torrelaguna, El Vellón y Venturada; en Cabanillas del Campo (Guadalajara) y Nambroca (Toledo).

En los registros judiciales efectuados en los domicilios de los autores, en las localidades de Yuncos y Ugena (Toledo) ha sido intervenido un importante número de objetos procedentes de los hechos perpetrados, principalmente joyas, relojes y bolsos, además de herramientas especializadas que eran las que empleaban para acceder a las viviendas.

Los detenidos son tres varones con edades comprendidas entre los 25 y los 49 años de edad, todos ellos con antecedentes por delitos relacionados contra el patrimonio.

Los encartados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su ingreso en prisión