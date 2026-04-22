Detenido en Manzanares un conductor que circulaba por la A-4 con 46 kilos de cocaína en su furgoneta
Un perro del servicio Cinológico localizó los espacios donde la droga estaba escondida.
La Guardia Civil ha interceptado un vehículo con una carga de 45,6 kilos de cocaína en la A-4, a la altura del término municipal de Manzanares (Ciudad Real), en sentido Madrid. El conductor ha sido detenido.
Los agentes introdujeron un perro del servicio Cinológico en una furgoneta pequeña, detectando el animal varios puntos que necesitaban una revisión más profunda. Por ello, el vehículo fue trasladado al acuartelamiento de Manzanares.
Una vez allí, el perro volvió a marcar varios puntos, por lo que se levantaron los asientos y la moqueta, localizando 40 paquetes rectangulares de cocaína.
Detenido
El conductor, vecino de Madrid y único ocupante del vehículo, ha sido detenido de inmediato por un delito contra la salud pública, por tráfico de drogas.
Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Manzanares.