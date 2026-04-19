Nuevo incidente en las escaleras mecánicas de Safont en Toledo: seis turistas heridos leves tras una caída en cadena

Seis personas de entre 68 y 75 años han resultado heridas leves tras sufrir una caída en las escaleras mecánicas de Safont en Toledo. Todos ellos han sido trasladados en dos ambulancias hasta el hospital de la capital castellanomanchega.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha y del Ayuntamiento de Toledo, los afectados son dos mujeres de 73 y 69 años y cuatro hombres de 75, 72, 69 y 68 años de un grupo de turistas de Águilas (Murcia).

El motivo del incidente, que ha ocurrido a las 11.11 horas de la mañana de este domingo, ha sido el tropiezo de uno de ellos, lo que ha hecho que el resto hayan sido arrastrados.

Nueva caída

El incidente ha ocurrido cinco días después de un suceso similar, cuando tres personas de unos 70 años resultaron heridas por una caída en cadena en el mismo remonte mecánico.

En este caso, los afectados pertenecían a un grupo de turistas de Badajoz y también tuvieron que ser trasladados hasta el Hospital Universitario de Toledo con diversas contusiones.