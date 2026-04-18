Rescatados dos sexagenarios en un pueblo de Cuenca: la avioneta en la que viajaban se precipitó a un barranco
El aparato cayó a La Hocecilla, un paraje situado en la localidad de Portilla. Los heridos son dos hombres de 65 y 66 años que han sido derivados al hospital.
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Dos hombres de 65 y 66 años han resultado heridos tras precipitarse la avioneta en la que viajaban a un barranco del término municipal de Portilla (Cuenca), y han sido trasladados al Hospital Universitario de la capital provincial.
Según ha informado el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha, la avioneta ha caído con sus dos ocupantes en el barranco de la Hocecilla a las 12:45 horas de este sábado.
Hasta el lugar del siniestro se ha desplazado la Guardia Civil con su servicio de búsqueda de salvamento aéreo, así como los bomberos de Cuenca y bomberos forestales.
Entre los medios sanitarios ha acudido el helicóptero medicalizado cuya intervención finalmente no ha sido necesaria porque el herido de 65 años ha sido trasladado en UVI y el de 66 años en ambulancia de soporte vital básico.