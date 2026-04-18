Un niño de 3 años cae por un pozo de 15 metros en un pueblo de Toledo: ha sido rescatado y trasladado al hospital

Imagen de recurso de una ambulancia en la puerta de las Urgencias del Universitario de Toledo. Javier Longobardo

Un niño de 3 años se ha precipitado por un pozo de unos 15 metros de profundidad en la localidad toledana de Turleque, según han explicado desde el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

El aviso del incidente se ha recibido a las 13.32 horas. El suceso se ha producido en una finca de la calle Cristo de la localidad de la Mancha toledana.

Hasta el lugar se ha desplazado la Guardia Civil y los bomberos de Villacañas, quienes han ejecutado su rescate con una intervención de gran complejidad. Posteriormente, una UVI le ha trasladado hasta el Hospital Universitario de Toledo.