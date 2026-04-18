Un accidente de moto y una caída de patinete provocan el traslado de dos menores al hospital de Toledo

Un menor de 15 años ha resultado herido tras la colisión de su moto contra un turismo en la avenida de Madrid de La Puebla de Montalbán (Toledo). El siniestro ha provocado el traslado del joven al Hospital Universitario de la capital de Castilla-La Mancha.

El servicio de emergencias 112 ha recibido el aviso del suceso a las 22:32 horas de este viernes. Hasta el lugar de los hechos se han trasladado agentes de la Policía Local y una UVI.

Por su parte, un menor de 11 años también ha resultado herido en la localidad toledana de Méntrida tras sufrir una caída de su patinete.

El aviso del incidente se ha conocido a las 20:06 horas de este viernes. El suceso se ha lamentado en la calle de La Alameda. El 112 ha explicado que el menor circulaba solo en su patinete.

Hasta el punto donde se ha producido la caída se ha desplazado la Policía Local y una UVI que le ha trasladado al Hospital Universitario de Toledo.