La rápida actuación de un guardia civil en prácticas salva la vida a un joven de 18 años accidentado en Toledo

Un agente en prácticas de la Guardia Civil ha salvado la vida de un joven de 18 años que había sufrido un accidente de circulación en Yuncler (Toledo) y se encontraba con una fuerte hemorragia.

Ocurrió sobre las 15 horas del pasado miércoles, cuando la Guardia Civil fue alertada del accidente entre un vehículo y una motocicleta, con un herido grave.

Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron al joven tendido en el suelo, siendo atendido inicialmente por personal sanitario del centro de salud de Yuncler. Fue uno de los agentes en prácticas del cuerpo quien acudió de inmediato a auxiliarlo al observar que presentaba una hemorragia masiva en la zona inguinal.

Utilizando material hemostático, con polvo granulado y gasas, aplicó las técnicas adecuadas para controlar la hemorragia, manteniendo presión directa sobre la herida y consiguiendo detenerla con éxito. Por último, practicó un vendaje circular compresivo hasta la llegada de la UVI móvil, que trasladó de urgencia al joven al Hospital Universitario de Toledo.

El personal médico del centro hospitalario confirmó posteriormente que la rápida y efectiva asistencia prestada por el guardia civil fue determinante para salvarle la vida.

Actualmente, el joven se encuentra hospitalizado y estable.