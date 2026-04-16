Un trabajador muere arrollado por un tren de mercancías peligrosas esta madrugada en un pueblo de Ciudad Real

Un hombre de 42 años ha fallecido esta madrugada arrollado por un tren de mercancías peligrosas cuando se encontraba trabajando en la vía convencional que une Madrid y Valencia en el tramo que discurre entre Villarrobledo (Albacete) y Socuéllamos (Ciudad Real), dentro del término municipal de este segundo pueblo.

Este accidente laboral ha tenido lugar a las 3:23 horas cuando el convoy, que no registró incidencias en su carga, se llevaba por delante a esta persona perteneciente a una empresa subcontratada por ADIF, han informado fuentes del servicio de urgencias y emergencias 112 a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

Hasta el lugar fueron movilizados los bomberos de Tomelloso que procedieron al rescate del afectado bajo los ejes del convoy y un helicóptero medicalizado del Sescam.

Una vez que se pudo acceder al cuerpo, el equipo médico de la UVI móvil que también se había desplazado certificó su fallecimiento, por lo que el helicóptero regresó a su base sin necesidad de participar.

En estas labores también han participado agentes de la Policía Local de Socuéllamos y agentes de la Guardia Civil que han abierto una investigación para esclarecer los detalles de este accidente laboral.

⚠️Está interrumpida la circulación entre Villarrobledo y Socuéllamos por el accidente de una persona, afectando a los trenes que circulan entre Alcázar de San Juan y Albacete. — INFOAdif (@InfoAdif) April 16, 2026

Circulación restablecida

Según ha informado ADIF, este suceso ha obligado a interrumpir la circulación en el tramo Alcázar de San Juan-Albacete de esta vía durante la madrugada.

Finalmente, el restablecimiento del tráfico se ha producido sobre las 8:00 horas, aunque el administrador de infraestructuras advierte de los retrasos que pueden sufrir algunos de los trenes que tiene que discurrir por esta vía a causa del este percance.