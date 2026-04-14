La Policía Nacional detiene a un segundo implicado en la agresión mortal a un hombre en plena calle de Hellín

La Policía Nacional ha detenido a una segunda persona en relación con la muerte violenta de un hombre de unos 40 años ocurrida en la noche del pasado sábado en la localidad albaceteña de Hellín, según ha confirmado Efe fuentes policiales.

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, informó este lunes de la primera detención por estos hechos, mientras que este martes se ha confirmado un segundo arresto vinculado con el mismo suceso, que continúa bajo secreto de sumario.

Según detallaron a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha fuentes de la Delegación del Gobierno, la víctima habría fallecido tras ser agredida a golpes, aunque no han trascendido más datos por la reserva judicial del procedimiento.

El suceso ocurrió el sábado 11 de abril en la calle Cantarería, una zona transitada del municipio, donde el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha recibió a las 23:46 horas una llamada alertando de la presencia de un hombre inconsciente en la calle.

Hasta el lugar se desplazó una UVI móvil, cuyo personal sanitario solo pudo confirmar el fallecimiento de la víctima, así como agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional.

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha a este medio digital, la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Hellín, plaza número 2, en funciones de guardia, es la que ha abierto Diligencias Previas tras la muerte.

Asimismo, El Digital de Albacete adelantó que la Policía Nacional detuvo a un joven de unos 25 años, vecino de la localidad y de nacionalidad española, como presunto autor de la agresión mortal sufrida por la víctima, un hombre natural de Cieza (Murcia).

La Policía Nacional continúa practicando diligencias para esclarecer lo ocurrido, mientras el caso permanece judicializado y bajo secreto de sumario.