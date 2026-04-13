La Guardia Civil disuelve otra carrera ilegal de coches en un pueblo de Toledo: hay tres investigados

Agentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Toledo han investigado a tres personas acusadas de participar en una carrera ilegal que se estaba practicando en el polígono industrial de Villaluenga-Yuncler.

La operación 'Freno', que se saldó con la disolución de la carrera ilegal, tuvo lugar en la madrugada del sábado al domingo, cuando varias patrullas recibieron aviso de la posible celebración de una "lanzada" en este polígono, ha informado la Guardia Civil.

Al llegar allí, los agentes localizaron varios vehículos y a un varón que presuntamente actuaba como árbitro. Rápidamente, establecieron un dispositivo de cerco e identificaron a las personas y vehículos presentes.

Como resultado del dispositivo, tres personas han resultado investigadas, dos vehículos han sido puestos a disposición judicial y se han interpuesto 15 sanciones administrativas por infracciones a la Ley de Seguridad Vial.

Lugar habitual de quedadas

Los polígonos de la comarca de la Sagra de Toledo se han convertido en los últimos meses en lugar habitual de este tipo de prácticas ilegales.

A finales del pasado año, la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (Jucil) denunciaba el ataque con extintores sufrido por una patrulla del Instituto Armado al intentar frenar una carrera ilegal de este tipo en Borox.