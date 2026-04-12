Trágico accidente en Guadalajara: dos hombres mueren al caer de un parapente en el paraje de La Muela

Suceso trágico en el conocido paraje de La Muela en Alarilla (Guadalajara): dos hombres han perdido la vida tras caer de un parapente este domingo 12 de abril.



El accidente se ha producido a las 17:48 horas en esta zona famosa por ser uno de los mejores puntos de España para la práctica de vuelo libre (parapente y ala delta) debido a su orografía.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, hasta el lugar de los hechos se han desplazado agentes de la Guardia Civil, bomberos de Azuqueca de Henares, una UVI, una ambulancia y un helicóptero sanitario.

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