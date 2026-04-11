Tragedia en el corazón del Alto Tajo: un hombre muere al caer por las escaleras del mirador del Barranco de la Hoz

Santuario de la Virgen de la Hoz en Corduente (Illescas).

Un hombre de 60 años ha fallecido en la tarde de este sábado al caer por las escaleras que dan acceso al mirador situado sobre el santuario Virgen de la Hoz de Corduente (Guadalajara), en pleno parque natural del Alto Tajo.

Este suceso ha tenido lugar a las 15:02 horas, cuando el único afectado se ha precipitado, al parecer de manera accidental, desde estas escaleras a una zona de difícil acceso, según ha confirmado fuentes del servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Hasta el lugar ha sido movilizada una UVI móvil cuyo equipo de emergencia solo ha podido certificar la muerte del afectado.

El rescate del cuerpo lo han practicado bomberos del parque de Molina de Aragón y miembros del cuerpo de bomberos forestales de la región.

El dispositivo lo han completado agentes de la Guardia Civil.

Vistas imponentes

El mirador del Barranco de la Hoz está considerado como uno de los lugares más espectaculares del parque natural del Alto Tajo.

Desde este punto se puede contemplar una vista completa del barranco con el santuario de la Virgen de la Hoz y la hospedería enclavados junto al meandro del río Gallo.