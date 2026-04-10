Un fallecido y una niña de 4 años muy grave en el choque frontal de dos coches en Corral de Calatrava (Ciudad Real)

Las claves nuevo Generado con IA Un hombre de 65 años ha fallecido tras un choque frontal entre dos coches en Corral de Calatrava (Ciudad Real). El accidente ocurrió a las 16:10 horas en el kilómetro 7 de la carretera CM-4112. Una niña de 4 años resultó herida muy grave y fue evacuada en helicóptero al Hospital Universitario de Toledo. Una pareja de 35 años que viajaba con la niña también fue trasladada al Hospital General Universitario de Ciudad Real con heridas.

Un hombre de 65 años ha fallecido y una niña de 4 años ha resultado herida muy grave después de que dos coches hayan chocado de manera frontal en Corral de Calatrava (Ciudad Real).

Este suceso ha tenido lugar a las 16:10 horas a la altura del kilómetro 7 de la carretera CM-4112, según han confirmado fuentes del servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

Cuando los servicios de emergencia han llegado al lugar, no han podido hacer nada por salvar la vida del fallecido, que viajaba solo en uno de los vehículos y cuyo cadáver ha tenido que ser desencarcelado por los bomberos del parque de Puertollano.

Mientras, en el otro automóvil viajaba una pareja de 35 años junto a una niña de 4 años, que no era su hija, y que ha resultado herida de gravedad. De hecho, ha sido evacuada de urgencia en helicóptero medicalizado al Hospital Universitario de Toledo (HUT).

Respecto a la pareja, el hombre ha sido trasladado al Hospital General Universitario de Ciudad Real en una UVI móvil, mismo centro al que han trasladado a la mujer en una ambulancia de soporte vital básico.

Además de bomberos y medios sanitarios, en el lugar también se han personado agentes de la Guardia Civil que se han encargado de asegurar la zona durante el tiempo que han durado las maniobras de rescate.