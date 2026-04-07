Detenido un hombre de 34 años tras amenazar a su pareja con un cuchillo en una vivienda del Casco histórico de Toledo

La calle La Plata, a escasos metros de la plaza de Zocodover.

La Policía Nacional de Toledo detuvo el pasado Jueves Santo a un hombre de 34 años como presunto autor de un delito de violencia de género.

La detención se produjo tras amenazar con un cuchillo a su pareja, una mujer de 30 años, en el domicilio que ambos compartían en el Casco Histórico de la capital, según han confirmado fuentes policiales a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

Fueron los propios vecinos quienes dieron la voz de alarma en torno a las 14:50 horas al escuchar gritos de auxilio procedentes de un edificio de la calle de la Plata, a escasos metros de la plaza de Zocodover.

Hasta el lugar se desplazaron dos patrullas. Al llegar, los agentes comprobaron que el hombre todavía empuñaba el arma blanca contra la víctima, aunque finalmente depuso su actitud ante la presencia policial.

Tras ser arrestado, el individuo fue trasladado a dependencias policiales y ya ha pasado a disposición judicial.

"No había menores"

En el momento del suceso, la pareja se encontraba sola en el interior de la vivienda y no hubo menores implicados, aseguran fuentes de la Policía Nacional.

La intervención generó una gran inquietud entre los residentes de la zona, quienes presenciaron un amplio despliegue policial.

Según algunos testigos, antes de su detención, el hombre llegó a subir a la azotea del bloque para deshacerse del cuchillo arrojándolo, un episodio que incrementó la sensación de inseguridad entre los vecinos.