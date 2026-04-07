Un atracador hiere con una navaja a un joven de 27 años en plena vía pública en Yuncos (Toledo)
Los hechos han ocurrido a las 20.37 horas de la tarde de este lunes.
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Un hombre de 27 años ha resultado herido tras ser atacado con una navaja durante un atraco en plena vía pública en Yuncos (Toledo).
Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 20.37 horas de la tarde de este lunes en la Avenida de Castilla-La Mancha del municipio.
Tras la agresión, el varón ha tenido que ser trasladado hasta el centro de salud de la localidad en ambulancia.
Hasta el lugar también han acudido agentes de la Guardia Civil.