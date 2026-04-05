Cuatro personas, incluidos dos menores, resultan heridas tras la salida de vía de un turismo en Beteta (Cuenca)

Cuatro personas, dos de ellas menores de edad, han resultado heridas este domingo tras la salida de vía de un turismo en la carretera CM-210, en el término municipal de Beteta, en la provincia de Cuenca.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112, el accidente se produjo a las 15:13 horas en el kilómetro 52 de la citada vía. Los heridos son un hombre de 52 años y tres mujeres de 13, 14 y 51 años. Todos fueron trasladados al Hospital Universitario de Cuenca para recibir atención médica.

En el lugar del siniestro se personaron un médico de Urgencias, una ambulancia de soporte vital básico y efectivos de la Guardia Civil, que se hicieron cargo de las labores de asistencia y seguridad vial.