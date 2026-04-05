Cuatro personas, incluidos dos menores, resultan heridas tras la salida de vía de un turismo en Beteta (Cuenca)
Todos los heridos, un hombre de 52 años y tres mujeres de entre 13 y 51 años, fueron trasladados al Hospital Universitario de Cuenca.
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Cuatro personas, dos de ellas menores de edad, han resultado heridas este domingo tras la salida de vía de un turismo en la carretera CM-210, en el término municipal de Beteta, en la provincia de Cuenca.
Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112, el accidente se produjo a las 15:13 horas en el kilómetro 52 de la citada vía. Los heridos son un hombre de 52 años y tres mujeres de 13, 14 y 51 años. Todos fueron trasladados al Hospital Universitario de Cuenca para recibir atención médica.
En el lugar del siniestro se personaron un médico de Urgencias, una ambulancia de soporte vital básico y efectivos de la Guardia Civil, que se hicieron cargo de las labores de asistencia y seguridad vial.