En estado grave un trabajador de una empresa de bricolaje de Torija tras golpearse con un hierro en la cabeza
La víctima ha sido trasladada en UVI hasta el Hospital 12 de Octubre de Madrid.
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Un trabajador de 38 años ha resultado gravemente herido al golpearse en la cabeza con un hierro durante su jornada laboral en una empresa de bricolaje de Torija (Guadalajara). La víctima ha sido trasladada en una UVI hasta el Hospital 12 de Octubre de Madrid.
Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, ha ocurrido a las 11.31 horas de la mañana de este lunes, en un establecimiento ubicado en la carretera Torre del Burgo del municipio.
Hasta el lugar también han acudido agentes de la Guardia Civil.