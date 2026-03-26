Un camión en llamas obliga a cortar la autovía A-2 más de dos horas a la altura de Torija (Guadalajara)

Imagen del camión siniestrado captada por una cámara de la Dirección General de Tráfico (DGT).

El incendio de un camión que transportaba placas solares ha provocado el corte total de la autovía A-2 en sentido Zaragoza a la altura del municipio guadalajareño de Torija. El conductor ha resultado ileso.

Concretamente, el accidente tenía lugar a las 21:20 horas en el kilómetro 69 de esta vía de alta capacidad, según han confirmado fuentes del servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

A esa hora, el vehículo volcó dejando su carga esparcida por la zona y se declaró un incendio que no ha dejado daños personales pero sí impedía el paso de vehículos por la calzada.

El corte total se prolongó hasta que sobre la medianoche, los bomberos consiguieron extinguir el incendio y los servicios de mantenimiento limpiaron y liberaron el carril izquierdo.

A lo largo de la mañana de este jueves se espera la llegada de una grúa que retire el vehículo siniestrado de la cuneta. Mientras tanto, el carril derecho continuará cortado al tráfico.