La Policía investiga varios apuñalamientos en Talavera de la Reina en las últimas horas: "Algunos, a plena luz del día"

La Policía Nacional está investigando una serie de apuñalamientos que se han producido en Talavera de la Reina en las últimas horas y en los últimos días, algunos de ellos a plena luz del día.

Así ha informado el delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, tras el minuto de silencio convocado por la Delegación del Gobierno en Toledo para condenar los últimos asesinatos machistas.

Sabrido ha expresado que todavía no ha hablado con el alcalde de Talavera, José Julián Gregorio, por estos sucesos. Pero ha asegurado que la Delegación está en contacto permanente con la Policía Nacional.

"Son actuaciones muy concretas y no es una situación de peligro continuo, ni mucho menos", ha afirmado.

"Talavera es segura"

Sabrido ha asegurado que "Castilla-La Mancha y Talavera de la Reina son seguras, ya que el índice de criminalidad es del 10 por ciento y está por debajo de la media nacional, además de que la proporcionalidad de casos resueltos se está incrementando".

"Estamos pendientes de lo que pueda suceder en Talavera, pero no hay que alarmar a la sociedad", ha sentenciado el delegado del Gobierno.