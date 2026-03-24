Detenido un peligroso depredador sexual que engañó a una menor y quedó con ella a plena luz del día en Toledo

La alerta por las ideas suicidas que una menor había publicado en su perfil en una red social ha conducido a la Policía Nacional hasta la detención en Madrid de un hombre que se hacía pasar por menor para acosar a niñas.

La investigación tuvo un episodio en Toledo, donde el arrestado llegó a citarse con una de sus víctimas en la estación de autobuses a plena luz del día.

Según ha informado la Dirección General de la Policía, el detenido está acusado de los presuntos delitos de corrupción de menores, descubrimiento y revelación de secretos. Además, le constaban cuatro órdenes de búsqueda, una de ellas para su ingreso en prisión.

Al menos cinco víctimas

Hasta el momento se ha logrado identificar a cinco víctimas, aunque la investigación sigue abierta y no se descarta que puedan aparecer más.

El arrestado se hacía pasar por menor para contactar con niñas a través de redes sociales. Entre ellas, una menor con discapacidad intelectual.

Tras ganarse su confianza, les solicitaba imágenes íntimas y videollamadas de carácter sexual. En algunos casos, ofrecía entre 100 y 300 euros a cambio de ese material.

Si conseguía los contenidos, los compartía para humillar a la víctima y los utilizaba para amenazar a otras menores.

Encuentro en Toledo

Además, proponía encuentros físicos. En al menos una ocasión, la cita se produjo en una estación de autobuses de Toledo.

En el momento en que la menor se dio cuenta desde lejos de que era un adulto, se asustó y huyó rápidamente del lugar.

Finalmente se estableció un dispositivo para la detención de este varón, el cual se encontraba escondido en un domicilio de la ciudad de Madrid en condiciones pésimas de salubridad, de donde no salía para no ser descubierto o localizado por la Policía.

De hecho, convivía con cuatro perros a los que no sacaba a pasear y en el interior de su habitación los policías encontraron excrementos de los animales.

Adoptaba numerosas medidas de seguridad, sin acudir ni siquiera a renovar su documento de identidad o el carnet de conducir, los cuales estaban caducados desde hacía varios años.

En el registro realizado en la vivienda se han intervenido dos teléfonos móviles, donde había material audiovisual de las víctimas y centenares de chats con diferentes mujeres que están siendo analizados.