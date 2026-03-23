En libertad el seguidor del Albacete Balompié investigado por la muerte de un aficionado del Racing de Santander

El Tribunal de Instancia de Santander ha dejado al mediodía de este lunes en libertad a J.V., el varón de 30 años detenido por la presunta implicación en la muerte de un aficionado del Racing de Santander este sábado en la capital cántabra, antes del partido contra el Albacete Balompié.

El arrestado se ha acogido a su derecho a no declarar y está siendo investigado por un delito de homicidio imprudente. Además, no se han acordado medidas cautelares y el hombre deberá comparecer ante el Tribunal de Instancia siempre que sea llamado.

Como ha informado EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, la Fiscalía no había solicitado medidas cautelares al considerar que no parece que su actuación haya sido "agresiva o violenta" y calificar lo ocurrido como unos hechos "muy desgraciados".

El trágico suceso ocurrió en la tarde del sábado en Santander, minutos antes del encuentro de LaLiga Hypermotion que el Albacete Balompié acabó ganando por 0-4 al Racing. La víctima, Mariano Gutiérrez Lois, de 52 años, se dirigía al estadio junto a otros aficionados racinguistas cuando se produjo el encuentro con J.V. en la plaza Simón Cabarga.

Las primeras hipótesis apuntan a que el detenido, que vestía una camiseta del Albacete, mantuvo una disputa con varios aficionados del Racing y apartó a uno de ellos, cayendo y golpeándose contra una alcantarilla. Aunque fue atendido en el lugar con una lesión sangrante en la cabeza, acabó falleciendo en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

J.V. fue detenido en el lugar. Como ha desvelado este medio, se trata de un exfutbolista en varios equipos de la Tercera cántabra que, tras su etapa como jugador, desempeñó funciones como coordinador del Área de Metodología y segundo entrenador del filial del Albacete Balompié.

"Una actuación desgraciada"

El delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha explicado que lo ocurrido fue "una actuación desgraciada" en la que tres seguidores del Racing y uno del Albacete se vieron implicados.

Por su parte, Pedro Casares, homólogo de Sabrido en Cantabria ha indicado que lo ocurrido se ha trasladado "por protocolo" a la Oficina Nacional de Deportes, aunque la agresión no fue en el contexto del partido. "La primera investigación indica que ha sido una mala fortuna, un golpe que ha acabado con la caída", ha afirmado.

Por su parte, el Albacete Balompié ha emitido un comunicado explicando que "ninguno de los albacetistas desplazados a Santander se vio inmerso en este trágico suceso". Y ha trasladado "su más sentido pésame" a la familia del fallecido.

Además, ha confirmado que J.V. formó parte del cuerpo técnico del Albacete Balompié. Anteriormente había sido entrenador de clubes cántabros como el Bansander, EDM Polanco, CD Bezana y el CD Marina Sport, y militó como jugador en el CF Velarde y en la UM Escobedo.