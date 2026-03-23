El detenido por la muerte de un aficionado del Racing es un exfutbolista y entrenador que trabajó en el Albacete Balompié

Los hechos ocurrieron el sábado en la plaza Simón Cabarga de la capital cántabra. Europa Press

La Fiscalía de Cantabria no solicitará medidas cautelares contra el hombre detenido por su presunta implicación en la muerte de un aficionado del Racing de Santander este sábado en la capital cántabra, al considerar que no parece que su actuación haya sido "agresiva o violenta" y calificar lo ocurrido como unos hechos "muy desgraciados".

El arrestado, que vestía una camiseta del Albacete Balompié en el momento de los hechos, ocurridos poco antes del partido que enfrentó a ambos equipos en El Sardinero, trabajó en el club manchego como técnico entre 2022 y 2024.

Se trata de J.V., de poco más de 30 años, exfutbolista en varios equipos de la Tercera cántabra. Tras acabar su etapa como jugador, desempeñó funciones como coordinador del Área de Metodología y segundo entrenador del Atlético Albacete, filial de la entidad.

Fin de semana triste para el racinguismo. Todo nuestro apoyo para la familia y amigos de nuestro compañero de grada Mariano.

descansa en paz. — Besaya Verdiblanca (@besayarrc) March 22, 2026

La presunta discusión se produjo en la tarde del sábado en Santander, minutos antes del encuentro de LaLiga Hypermotion que el Albacete Balompié acabó ganando por 0-4 al Racing.

Tal y como ha contado EL ESPAÑOL, la víctima, Mariano Gutiérrez Lois, de 52 años, se dirigía al estadio junto a otros aficionados racinguistas cuando se produjo el encuentro con J.V. en la plaza Simón Cabarga.

Según las primeras hipótesis, el detenido mantuvo una disputa con varios aficionados del Racing y apartó a uno de ellos. Este cayó y se golpeó contra una alcantarilla, en un impacto que resultó fatal.

"Actuación desgraciada"

El delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha señalado desde Toledo que lo ocurrido fue "una actuación desgraciada" en la que tres seguidores del Racing y uno del Albacete se vieron implicados.

Su homólogo en Cantabria, Pedro Casares, ha añadido que la Policía ha trasladado "por protocolo" a la Oficina Nacional de Deportes la agresión a un aficionado del Racing que murió a consecuencia de ello, porque tanto la víctima como el presunto agresor llevaban camisetas de distintos equipos de fútbol, si bien la agresión no fue en el contexto del partido.

"Parece indicar, por esa primera investigación inicial, que ha sido una mala fortuna, un golpe que ha acabado con la caída", ha señalado el delegado del Gobierno, que ha añadido que varios aficionados del Racing y el supuesto agresor se encontraron y hubo una riña por un motivo que se desconoce.

Murió en el hospital

El herido fue atendido en el lugar con una lesión sangrante en la cabeza y trasladado posteriormente al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, donde falleció horas después.

El detenido fue arrestado en el mismo lugar de los hechos y pasará este lunes a disposición judicial tras la remisión del atestado por parte de la Policía Nacional.

Comunicado oficial — Albacete Balompié 🤍 (@AlbaceteBPSAD) March 22, 2026

Tras conocerse el suceso, el Albacete Balompié emitió un comunicado en el que afirmaba que "ninguno de los albacetistas desplazados a Santander se vio inmerso en este trágico suceso".

El club manchego trasladó además su "más sentido pésame" a la familia del fallecido y defendió la conducta de su afición, destacando la "deportividad" vivida durante la jornada entre seguidores de ambos equipos.

Ahora se ha confirmado que J.V. formó parte del cuerpo técnico del Albacete Balompié. Anteriormente había sido entrenador de clubes cántabros como el Bansander, EDM Polanco, CD Bezana y el CD Marina Sport, y militó como jugador en el CF Velarde y en la UM Escobedo.

La investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias exactas de lo ocurrido.