El CF Villarrubia denuncia la conducta de unos aficionados del CS Puertollano: agresión a un anciano, vandalismo...

El Viña Xétar Villarrubia CF ha emitido un comunicado en redes sociales condenando los "graves incidentes" ocurridos el pasado sábado 21 de marzo durante el partido que enfrentó al equipo al CS Puertollano.

Según la denuncia, un grupo de aficionados del equipo visitante agredieron físicamente a una persona septuagenaria a la salida del estadio. Además, intentaron intimidar al personal del equipo e impidieron desarrollar su labor a un recogepelotas.

Asimismo, introdujeron material explosivo y pirotécnico al recinto deportivo y llevaron a cabo actos vandálicos en espacios como los servicios.

Por último, el equipo ha explicado que también intentaron provocar lanzando billetes falsos con mensajes ofensivos, además de intentar pagar en la taquilla y el bar con dichos billetes, "intimidando a las trabajadoras del club".

El club ya ha trasladado toda la información a las autoridades competentes y ha anunciado que la Guardia Civil ya ha identificado a los responsables.

📄 | COMUNICADO OFICIAL



El Viña Xétar Villarrubia C.F. ha emitido un comunicado oficial tras los incidentes ocurridos en el partido del pasado 21 de marzo.



🤍💙 pic.twitter.com/pItp8EXvcs — VIÑA XÉTAR VILLARRUBIA C.F. (@VXVILLARRUBIACF) March 23, 2026

"Estos hechos deben tener consecuencias ejemplares. Entendemos que los responsables deben ser expulsados de los recintos deportivos, en defensa de la seguridad y valores del fútbol", ha afirmado.

Asimismo, han abogado por "un fútbol que sea un espacio seguro y de unión". "No toleraremos conductas que lo perviertan. Reiteramos nuestro compromiso con el respeto, la convivencia y la deportividad, pilares fundamentales que no pueden verse empañados por comportamientos aislados", ha sentenciado el club.