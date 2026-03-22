Una reyerta con arma blanca en Moral de Calatrava (Ciudad Real) deja tres varones, de entre 19 y 46 años, hospitalizados

La reyerta se produjo en la calle Virgen de la Sierra, en el municipio de Moral de Calatrava (Ciudad Real).

Tres hombres han resultado heridos por arma blanca tras una reyerta ocurrida en la calle Virgen de la Sierra de la localidad de Moral de Calatrava (Ciudad Real).

Fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han notificado que el aviso del suceso se recibió a las 20.53 horas de este sábado.

Dos de los heridos, de 46 y 19 años, fueron atendidos por un médico de urgencias en el lugar y trasladados en la misma ambulancia de soporte vital al hospital de Valdepeñas. El tercero, de 29 años, también fue atendido por el médico y trasladado por una UVI al mismo hospital. También acudieron Guardia Civil y Policía Local.