El suceso mortal se ha producido en la calle Manantiales, en Hontoba (Guadalajara).

El suceso mortal se ha producido en la calle Manantiales, en Hontoba (Guadalajara).

Sucesos GUADALAJARA

Fallece un motorista de 51 años tras salirse de la vía en un pequeño pueblo de la provincia de Guadalajara

El suceso se ha producido poco después de las 15:00 horas de este domingo en la calle Manantiales del municipio de Hontoba.

Más información: Muere un motorista de 65 años tras salirse de la carretera y precipitarse por un barranco en El Robledo

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Un hombre de 51 años ha fallecido este domingo tras precipitarse hacia un barranco con desnivel con la motocicleta que conducía a la altura de la calle Manantiales, en Hontoba (Guadalajara). El municipio donde se ha producido el trágico suceso roza el medio millar de vecinos y está situado en la comarca de la Alcarria.

Fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado de que el aviso del suceso se ha recibido a las 15:13 horas de este domingo.

Hasta el lugar se ha desplazado un médico de urgencias, una ambulancia de soporte vital y un helicóptero sanitario, que no han podido hacer nada por la vida de este hombre. También se han personado agentes de la Guardia Civil.