Dos obuses, que podrían ser de la Guerra Civil, retirados en Illescas: nuevo hallazgo en las obras de la plaza de los Leones

Estado actual de las obras en la plaza de los Hermanos Fernández Criado, conocida popularmente como la plaza de los Leones.

Las obras de remodelación de la plaza de los Hermanos Criado —conocida popularmente como plaza de los Leones— han vuelto a deparar una sorpresa en Illescas. Este viernes, se localizaron dos obuses cuyo origen está por confirmar, aunque los indicios apuntan a que podrían datar de la Guerra Civil. El hallazgo obligó a activar los protocolos de seguridad en pleno centro de la localidad sagreña.

Tras el descubrimiento, el Ayuntamiento procedió a paralizar los trabajos, acordonar el perímetro y prohibir el paso de peatones por la zona. El aviso se trasladó a la unidad especializada GEDEX (Grupo Especial de Control de Explosivos y Armas Especiales) de Valdemoro, cuyos agentes se desplazaron hasta Illescas.

Alrededor de las 16:00 horas, los especialistas retiraron ambos artefactos para trasladarlos a una cantera de Ocaña, donde se procedió a su destrucción controlada. Una vez resuelto el incidente, el consistorio reabrió el tránsito peatonal esa misma tarde.

Enterramientos

No es el primer imprevisto que surge en esta reforma, iniciada tras las Navidades con un presupuesto de 1,1 millones de euros.

A finales de febrero, los movimientos de tierra ya sacaron a la luz varios enterramientos de entre los siglos XIII y XVII junto a los muros de la iglesia parroquial de Santa María de la Asunción.

En aquel momento, se localizó un esqueleto bien conservado en posición decúbito supino, además de otros restos óseos dispersos. Estos hallazgos cuentan con la supervisión arqueológica del equipo de Baraka Arqueólogos.

La plaza no se reformaba desde el año 1972. Desde la Concejalía de Obras Públicas han subrayado que el proyecto actual se ejecuta "bajo estrictos criterios de sostenibilidad y respeto al patrimonio arquitectónico" de Illescas.