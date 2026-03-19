El ingenioso rescate de la Guardia Civil que salvó a un hombre y sus perros tras caer en una alberca en Fuensalida

Agentes del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Toledo han rescatado a un varón y a sus dos perros tras quedar atrapados en el interior de una alberca en el paraje conocido como 'Las Golondrinas', dentro del término municipal de Fuensalida.

El suceso tuvo lugar mientras los agentes realizaban un punto de verificación de alcohol y drogas, momento en el que fueron alertados de urgencia por un hombre que informó de que su hijo había caído a una alberca y no podía salir por sus propios medios, con riesgo de ahogamiento. Ante la gravedad de la situación, los guardia civiles activaron de inmediato un dispositivo de búsqueda y auxilio.

Tras recorrer la zona, localizaron la alberca donde se encontraba el afectado, que presentaba claros signos de agotamiento y estaba acompañado por sus dos perros.

Rescate de la Guardia Civil de una alberca en Fuensalida. Guardia Civil

Los agentes actuaron con rapidez e iniciativa, acercándose lo máximo posible al agua hasta lograr alcanzar la correa de uno de los animales, al que consiguieron sacar tirando de ella. Repitieron el mismo procedimiento con el segundo perro.

Cuerda artesanal

Dado que la distancia impedía una extracción segura del varón, solicitaron la colaboración de una persona que se encontraba en las inmediaciones, quien facilitó la correa de su mascota.

Con este material, los agentes improvisaron un sistema de tracción uniendo varias correas para formar una cuerda artesanal, que permitió finalmente rescatar al hombre.

Una vez fuera del agua, los agentes comprobaron que el afectado se encontraba consciente, orientado y sin lesiones de gravedad. Gracias a la rápida actuación, tanto él como sus animales resultaron ilesos.