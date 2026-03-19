Desmantelan un potente cultivo de marihuana en un pueblo de Ciudad Real: sus 649 plantas daban cosecha cada 3 meses

Imagen de la plantación indoor desarticulada por la Guardia Civil en Almodóvar del Camp (Ciudad Real).

La Guardia Civil ha desmantelado una potente plantación de marihuana en Almodóvar del Campo (Ciudad Real) compuesta por 649 plantas capaces de dar una cosecha cada tres meses. Como resultado, los agentes han detenido a tres personas.

La operación 'Grindoor' arrancó cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de la existencia de posibles puntos de cultivo intensivo de marihuana en dos chalets situados en una zona aislada de una urbanización situada en el término municipal del este municipio ciudadrealeño.

Fruto de las primeras investigaciones, los agentes identificaron a varias personas que pernoctaban en estos domicilios y cuyo modus vivendi "parecía compatible con la actividad ilícita investigada".

Con la autorización judicial pertinente, la Guardia Civil procedió a la entrada y registro de los dos inmuebles en los que quedó confirmada la existencia de 649 plantas de marihuana en diferentes estadios de floración y 17 kilogramos de cogollos empaquetados listos para su distribución.

De igual modo, aprehendieron multitud de útiles específicos para el cultivo de este tipo de droga como paneles LED para suministrar luz y calor, bombas de riego, ventiladores, aparatos de climatización, gas embotellado, medidores de temperatura, pH y humedad, fertilizantes y maquinaria para su procesado.

Según reconoce la propia Guardia Civil, a los investigadores les llamó la atención el "nivel de especialización y eficiencia" del lugar que "permitía la producción durante todo el año y un control total sobre el ciclo de vida de la planta".

De hecho, para alimentar los equipos necesarios, los autores habían manipulado el suministro de energía eléctrica para que el fluido llegara a los domicilios de forma fraudulenta.

Los tres detenidos han sido acusados de presuntos delitos de cultivo y elaboración de drogas, pertenencia a grupo criminal y defraudación de fluido eléctrico. Las diligencias instruidas se han puesto a disposición del Tribunal de Instancia nº 3 de Puertollano.