Un matrimonio de Albacete salva la vida tras quedar atrapado en un incendio provocado por su propio hijo

La Guardia Civil de Albacete ha rescatado a un matrimonio de mediana edad de un incendio en un bloque de viviendas de Tarazona de la Mancha. El fuego había sido provocado por el hijo de los afectados y ya ha sido detenido.

El detenido provocó el incendio de su propia casa con la intención de que se propagara a la segunda planta donde vivían sus padres, amenazando y agrediendo previamente a su madre.

Las diligencias instruidas, junto con el autor, han sido puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de La Roda.

Sucesión de los hechos

La Benemérita tuvo conocimiento del incendio a través de una llamada, por lo que se desplazaron varias patrullas hasta la zona. Inmediatamente, usaron varios extintores para intentar sofocar las llamas a través de una ventana y evitar que el fuego se propagara.

El matrimonio se encontraba en la primera planta y los agentes procedieron a su rescate y evacuación a través de una ventana, subiendo por unas escaleras cedidas por los vecinos y colocando en el suelo mantas y colchones para amortiguar una posible caída.

Entre los riesgos de la pareja estaba la inhalación del humo generado por la combustión, la elevada temperatura alcanzada y el peligro de derrumbamiento.

Inmediatamente, las personas rescatadas fueron examinadas por los servicios médicos desplazados, determinando que se encontraban en buen estado. Tras el susto, fueron llevados a un alojamiento provisional cedido por el Ayuntamiento.

Extinción

En las labores de extinción de las llamas también participaron un camión motobomba y un equipo de bomberos pertenecientes al Servicio de Protección y Extinción de Incendios (Sepei) de la localidad. Además de la Guardia Civil de Tarazona de la Mancha, también estuvo en el operativo el Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Albacete.

"La colaboración ciudadana ha sido clave. Desde el primer momento, colaboraron con todos los medios que tenían a su alcance, consiguiendo que la evacuación de los moradores se realizase de forma rápida y segura para su integridad física", ha expresado.