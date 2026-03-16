Buscan a Jesús en Iniesta (Cuenca): desapareció el viernes conduciendo un Citroën C3 blanco

El Ayuntamiento de Iniesta (Cuenca) ha organizado un dispositivo de búsqueda para hallar alguna pista de Jesús Gómez, un vecino de 19 años al que se le perdió la pista el pasado viernes, 13 de marzo, conduciendo un Citroën C3.

Esta desaparición también ha sido dada a conocer por la asociación SOS Desaparecidos a través de una alarma difundida en redes sociales.

En ella detallan que Jesús mide 1,75 metros de estatura, es de complexión delgada y tiene ojos marrones y pelo castaño.

La última vez que fue visto vestía un chándal azul y un abrigo negro. En cuanto al Citröen C3 de color blanco que conduce, su matrícula es 8647 DWZ.

Por su parte, el Ayuntamiento de Iniesta ha informado a todas las personas interesadas en colaborar con las labores de búsqueda que pueden acercarse desde la Plaza de la Concepción, donde la Agrupación Local de Protección Civil está coordinando la búsqueda de Jesús.