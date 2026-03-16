Agentes de la Guardia Civil localizan al joven de 19 años desaparecido desde el pasado viernes en Iniesta (Albacete)

Agentes de la Guardia Civil han localizado cerca de La Gineta (Albacete) al joven de 19 años cuya desaparición había sido denunciada el pasado viernes en la localidad vecina de Iniesta.

El Ayuntamiento de Iniesta ha confirmado el hallazgo a través de sus redes sociales, donde ha indicado que el joven ha sido encontrado este lunes al mediodía y que, aunque se encuentra en buen estado, se le realizará una valoración médica.

El Consistorio ha agradecido además la colaboración de todas las personas e instituciones que han participado en el dispositivo de búsqueda activado durante los últimos días.

Este domingo, el Ayuntamiento comenzó a coordinar un operativo con voluntarios a través de la agrupación local de Protección Civil tras la desaparición del joven el pasado viernes.

Las últimas noticias que tenía la familia de Jesús se remontaban al sábado a primera hora de la mañana, cuando envió un mensaje de WhatsApp a su madre comunicándole que se encontraba en Albacete.