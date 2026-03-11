Detenido en Toledo por amenazar de muerte a Ione Belarra a través de Instagram: "El día que te vea, te doy un tiro"

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres en Toledo y Xiribella (Valencia) como presuntos autores de amenazas y ciberacoso a la secretaria general de Podemos, Ione Belarra.

Según fuentes policiales, el varón detenido en Toledo tiene 49 años y cuenta con antecedentes policiales, mientras que el de Xiribella tiene 30 años y no había sido arrestado con anterioridad.

La investigación arrancó tras la denuncia de Belarra de amenazas y ciberacoso a través de la red social Instagram y se produjo el pasado mes de febrero, enmarcada en la investigación que seguían agentes especializados en ciberamenazas destinados en la Brigada Provincial de Información de Madrid.

Uno de los investigados habría remitido más de 300 mensajes con contenido vejatorio, además de mensajes con carácter intimidatorio y amenazante a la parlamentaria, unos hechos que motivaron la denuncia y la apertura de diligencias para esclarecer su origen.

Entre los mensajes del detenido toledano se encuentran amenazas como: "El día que te vea por Madrid, te meto un tiro en la cabeza, feminazi comunista de mierda…"

La investigación ha culminado con la identificación de los presuntos autores y la detención en ambas provincias, con la colaboración de las Brigadas Provinciales de Información de Toledo, de Valencia y la Brigada Local de Información de la Comisaría Local de Xirivella.