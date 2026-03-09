La Justicia declara culpable al acusado de agredir sexualmente en la feria a una trabajadora del Ayuntamiento de Albacete

La Justicia ha condenado a un hombre por agredir sexualmente a una trabajadora del Ayuntamiento de Albacete durante la Feria 2023. Además, ha acusado a un segundo hombre de un delito leve contra la integridad moral.

Según detalla la sentencia, los hechos ocurrieron el 15 de septiembre de dicho año en la Plaza de Toros de la ciudad, cuando la víctima estaba trabajando como ordenanza en uno de los palcos del recinto.

Uno de los condenados se dirigió a ella gesticulando besos de manera insistente. Ante la incomodidad que le generó la situación, la mujer intentó evitar darse por aludida y le indicó a un grupo de hombres próximos a ella que el agresor se estaba dirigiendo a ellos con sus besos.

Sin embargo, el varón contestó "a ti, que no me gustan los hombres, me gustan las mujeres como tú", provocándole un sentimiento de vergüenza y humillación.

Al concluir la corrida de toros, cuando la víctima abandonaba el recinto junto a otro ordenanza, otro hombre del mismo palco "se abalanzó sobre ella para intentar darle un beso, con intención de satisfacer sus deseos libidinosos". No obstante, la mujer pudo apartarlo con las manos.

Condenas

Para el hombre que intentó besarla, la Justicia ha impuesto una multa durante 10 meses con una cuota diaria de 8 euros. Además, lo ha inhabilitado para ejercer cualquier profesión con menores de edad por un año.

Por su parte, el condenado por acosarla tendrá que indemnizar a la víctima con 800 euros.