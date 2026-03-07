Un hombre y un menor de edad sufren quemaduras cuando incendiaban restos de poda en un pueblo de Toledo

El incidente se ha producido en el momento en el que manipulaban gasolina para iniciar la quema.

Dos personas, entre ellas un menor de 17 años, han resultado heridas este sábado tras sufrir quemaduras mientras realizaban una quema de restos de poda en una huerta de Santa Cruz de la Zarza (Toledo).

Según han informado fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el suceso ha tenido lugar a las 13.27 horas en una parcela próxima a la ermita de Santa Lucía, cuando los afectados se encontraban manipulando gasolina para prender fuego a los restos vegetales.

Como consecuencia del incidente, ambos han sufrido quemaduras y han tenido que ser atendidos por los servicios sanitarios.

El menor ha sido trasladado en una UVI móvil al Hospital Universitario de Getafe (Madrid), que cuenta con una prestigiosa unidad de atención a grandes quemados.

El otro hombre, cuya edad no ha trascendido, ha sido evacuado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario de Toledo.

Hasta el lugar también se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, que se han hecho cargo de las actuaciones para esclarecer las circunstancias del suceso.