Intervienen 136.000 cajetillas de tabaco ilegal que una banda criminal guardaba en una nave de Illescas

La Guardia Civil ha detenido a seis personas -cuatro hombres y dos mujeres- pertenecientes a una banda criminal dedicada al cultivo, elaboración y distribución de marihuana, y al contrabando de tabaco en las provincias de Toledo, Madrid y Segovia. En el marco de la operación 'Qianlong' los agentes han hallado 136.000 cajetillas de tabaco ilegal en una nave de Illescas.

Según ha informado el Instituto Armado, los investigadores han llevado a cabo seis registros en tres naves industriales y tres domicilios en los que se han intervenido 10.378 plantas de cannabis sativa en diferentes estadios de floración, 321,5 kilos de cogollos de marihuana, más de 26.000 euros en efectivo y las 136.000 cajetillas de tabaco de contrabando mencionadas, además de útiles e instrumentos destinados al cultivo.

En el trascurso de estas operaciones también han desmantelado varias instalaciones dedicadas a defraudar fluido eléctrico para alimentar las plantaciones.

Concretamente, los guardias civiles han registrado en Segovia una nave ubicada en el polígono de Hontoria y otro inmueble en San Martín de la Vega (Madrid), donde han localizado dos extensas y sofisticadas plantaciones indoor de cannabis dotadas de un complejo sistema de iluminación, ventilación, climatización y control ambiental.

Por otro lado, en la nave de Illescas (Toledo) han encontrado esas 136.000 cajetillas de tabaco de contrabando listas para ser distribuidas.

Los registros han continuado en los domicilios de los que se consideraron que eran los cabecillas de la organización criminal. Aquí han hallado diversa documentación, dinero en metálico y varios kilos de cogollos de marihuana envasados al vacío preparados para su venta a terceros.

Explotación laboral

Además de los cargos de por organización criminal; cultivo, elaboración y distribución de marihuana; contrabando de tabaco y defraudación de fluido eléctrico, a los cabecillas también se les imputa un posible delito de explotación laboral.

Y es que tres de los detenidos se encontraban en situación irregular en España y la Guardia Civil sospecha que su rol en la organización residía en ser cuidadores de las plantaciones afrontando largas temporadas en el interior de las naves industriales en condiciones precarias que atentaban contra su dignidad personal.

La operación ha sido llevada a cabo por la Policía Judicial de la Guardia Civil en Segovia con el apoyo de las USECIC de Segovia y Madrid y del Servicio Cinológico de Madrid. Su dirección y coordinación ha corrido a cargo del Tribunal de Instancia, Sección Civil y de Instrucción, Plaza Nº 6 de Segovia.