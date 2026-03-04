Muere un joven de 27 años aplastado por dos pacas de paja de 200 kilos en un pequeño pueblo de Guadalajara

Un hombre de 27 años ha fallecido en la tarde de este lunes al quedar atrapado bajo dos pacas de paja de 200 kilos de peso en una nave agrícola de Bocínago, pedanía del municipio guadalajareño de El Cardoso de la Sierra.

Este trágico accidente laboral ha ocurrido a última hora de la tarde de este lunes, pasadas las 20:30 horas. En ese momento, varias personas encontraron al hombre aprisionado bajo las pacas de paja, han informado fuentes del servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

En esos primeros momentos, las personas que acudieron al lugar consiguieron liberarlo pero el hombre ya había perdido la vida. Instantes después, el personal de una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico (SVB) movilizados constataron la muerte del trabajador.

En el dispositivo también han participado agentes de la Guardia Civil, que se han hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se han producido estos hechos, así como bomberos del parque de Azuqueca de Henares y de Lozoya, en la Comunidad de Madrid, dado que este municipio de la Serranía de Guadalajara es fronterizo con la región vecina.