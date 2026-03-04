Una anciana de 85 años muere atropellada por un camión en la travesía de Almorox (Toledo)

Una mujer de 85 años ha muerto atropellada por un camión a primera hora de este miércoles en la localidad toledana de Almorox.

El suceso ha ocurrido pocos minutos después de las 8:00 horas en la travesía de este municipio toledano por la que discurre la carretera nacional N-403.

Concretamente, a la altura del kilómetro 60, un camión de gran tonelaje que en esos momentos pasaba por el municipio ha embestido de manera violenta a la anciana.

Pese a que un médico de urgencias y una UVI móvil se han desplazado rápidamente al lugar, no han podido hacer nada por salvar la vida de la mujer, que ha fallecido en el acto como consecuencia del violento impacto contra el vehículo.

Hasta el lugar también han acudido agentes de la Guardia Civil que se han encargado de asegurar la zona, gestionar el tráfico y abrir una investigación para esclarecer las circunstancias en las que se ha producido este siniestro vial.