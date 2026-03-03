Muere un conductor tras salirse de la carretera y volcar su vehículo en un pueblo de Guadalajara
El accidente se ha producido en la CM-1003, a la altura de Hita, y el hombre ha quedado atrapado en el interior del turismo.
Un hombre ha muerto este martes tras salirse de la vía y el posterior vuelco del turismo que conducía en el kilómetro 26 de la CM-1003, a la altura de la localidad de Hita.
Según han informado fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 Castilla-La Mancha, el accidente ha tenido lugar sobre las 12.30 horas. El conductor ha quedado atrapado en el vehículo y, pese a la intervención de los servicios de emergencia, ha fallecido en el lugar.
Al lugar han acudido agentes de la Guardia Civil, los bomberos de Azuqueca de Henares, un médico de urgencias y una UVI móvil, que han certificado el fallecimiento. Las autoridades investigan las circunstancias que pudieron provocar el accidente.