Herido un trabajador de 50 años al quedar atrapado en una máquina fresadora en Viso del Marqués (Ciudad Real)

Un trabajador de 50 años ha resultado herido al quedar atrapado en la máquina fresadora de un taller metalúrgico de Viso del Marqués (Ciudad Real).

El varón ha tenido que ser rescatado por los bomberos de Valdepeñas y atendido por un médico de Urgencias en el lugar. Posteriormente, precisó traslado en helicóptero hasta el Hospital General Universitario de Ciudad Real.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 19.27 horas de la tarde de este lunes, en una empresa situada en la calle Portillo Hebreo del municipio.

Hasta el lugar también se han desplazado dos ambulancias, agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local.