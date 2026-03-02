Una mujer de 69 años resulta herida al sufrir un intento de robo en plena calle de Guadalajara

Una mujer de 69 años ha resultado herida y ha tenido que ser trasladada al Hospital General Universitario de Guadalajara tras sufrir un intento de robo en plena calle de Guadalajara.

Este suceso ha ocurrido pocos minutos antes de las 14:00 horas en la calle Méjico, según han confirmado fuentes del servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Al parecer, el ladrón ha atacado a la mujer y en el forcejeo la ha arrastrado.

Hasta el lugar se ha desplazado una ambulancia de soporte vital básico que ha atendido a la afectada en el lugar y acto seguido la ha trasladado al centro hospitalario.

En el dispositivo también han participado agentes de Policía Local y Policía Nacional que se han encargado de abrir una investigación para esclarecer los hechos.