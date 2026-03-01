Un grupo de clientas araña y agrede a la dueña de un restaurante en Albacete: "No se puede tolerar"

La Asociación Hostelería de Albacete Unida ha denunciado públicamente la agresión que ha sufrido la dueña de un establecimiento hostelero de la ciudad por parte de unas clientas que al parecer no querían pagar la cuenta.

Según explica esta asociación, Erica, propietaria del Valkirias's Café, tuvo que mediar cuando estas mujeres "se negaron a abonar la cuenta correspondiente tras consumir en el local". En ese momento, el requerimiento de la dueña "derivó en una agresión física completamente injustificable, protagonizada por personas que decidieron responder con violencia en lugar de asumir su obligación más básica como consumidoras".

Como se puede observar en las imágenes cedidas por Hostelería de Albacete Unida, la mujer recibió varios arañazos en la cara que ha denunciado ante las autoridades.

Unos hechos que han llevado a este colectivo a trasladar públicamente su "absoluta condena" y su "total rechazo" frente a este capítulo violento.

"Este comportamiento no solo constituye un hecho grave y reprobable, sino que supone un ataque directo contra una trabajadora, contra una empresaria y contra todo un sector que cada día sostiene, con esfuerzo y responsabilidad, una parte esencial de la vida económica y social de nuestra ciudad", lamenta la asociación, quien además añade que "no se puede tolerar que quienes levantan sus negocios, generan empleo y prestan un servicio a la ciudadanía tengan que enfrentarse a este tipo de situaciones violentas por el simple hecho de defender su trabajo.

La asociación también señala que este tipo de agresiones "traspasan todos los límites y generan una profunda preocupación en el conjunto del sector, que se siente cada vez más expuesto y vulnerable ante comportamientos incívicos y violentos".

Por último, además de trasladar todo su "apoyo, solidaridad y respaldo a Erica", confían en que las autoridades competentes "depuren todas las responsabilidades" y "se envíe un mensaje claro e inequívoco de que la violencia contra los trabajadores no puede quedar sin consecuencias".