Muere un motorista de 65 años tras salirse de la carretera y precipitarse por un barranco en El Robledo

Muere un motorista tras salirse de la vía y caer por un barranco en El Robledo.

Un motorista de 65 años de edad ha muerto este jueves tras salirse de la carretera N-322 en el kilómetro 302, a la altura de la localidad albaceteña de El Robledo, y precipitarse por un barranco.

Según han informado fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, los hechos han tenido lugar sobre las 9:22 horas.

Al lugar de los hechos ha acudido la Guardia Civil, un médico de Urgencias, una UVI y una ambulancia de urgencias, que no han podido hacer nada para salvar la vida de esta persona.